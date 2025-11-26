Gratis bussen naar het strand moeten zomerse files verminderen

Strandgangers kunnen komende zomer gebruikmaken van een gratis pendelbus naar de stranden van Bloemendaal aan Zee en Zandvoort. De provincie Noord-Holland en de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort starten met een proef om de kust op drukke dagen beter bereikbaar te houden. Vooral bezoekers uit Haarlemmermeer pakken nu vaak de auto, wat in de zomer regelmatig voor files zorgt.

De gratis bus rijdt in de weekenden tussen 20 juni en 30 augustus en vertrekt vier keer per uur. Na een rit van ongeveer 35 minuten staan gebruikers met hun tenen in het zand. Dat is volgens de provincie zeker tien minuten sneller dan met de auto, en dan is de tijd voor het zoeken naar een parkeerplek nog niet eens meegerekend. Alleen tijdens het Formule 1-weekend (21 tot en met 23 augustus) rijdt de pendelbus niet.

Iedere zomer is het wel een paar keer raak: de wegen richting zee stromen vol met strandgangers. Ook afgelopen zomer was het vaak lang wachten op een parkeerplek in de buurt van het strand:

0:44 Lange files richting strand Scheveningen

Gratis parkeren

Mensen kunnen gratis parkeren in Hoofddorp of Vijfhuizen en daar overstappen op de bus. Die rijdt via Haarlem naar Bloemendaal aan Zee en Zandvoort, mogelijk met nog twee extra tussenstops. De proef komt voort uit ideeën van inwoners en moet aantonen of dit een goed alternatief is voor de auto.

Op de Zeeweg wordt tijdens de proef één rijstrook voor auto’s afgesloten, zodat de bus bij drukte kan doorrijden. Volgens de provincie leidt de versmalling niet tot langere reistijden. De resultaten van de proef worden meegenomen bij het bepalen van de definitieve inrichting van de Zeeweg in 2028.

Betere fietsroutes naar het strand

Ondertussen wordt ook gewerkt aan betere fietsroutes en extra fietsenstallingen. Verder wordt gesproken over nieuwe P+R-locaties en extra treinen op drukke dagen. De bestaande buslijnen 81 en 84 blijven tijdens de proefperiode gewoon volgens dienstregeling rijden.