Parkeerplaatsen langs de kust zo goed als vol: 'Kom met de fiets of scooter'

Het is druk op de stranden aan de Noordzee. Op sommige plekken zijn de parkeerplaatsen vol. Gemeenten vragen mensen om de auto thuis te laten en met het openbaar vervoer te reizen.

In Den Haag zijn er geen parkeerplekken meer bij de badplaatsen Scheveningen en Kijkduin. Bij Renesse in Zeeland en Zandvoort in Noord-Holland zijn de parkeerplaatsen ook vol. "Kom daarom met de fiets of (deel)scooter en voorkom een lange tijd in de hitte in de file staan", roept de gemeente Zandvoort op.

Tijdens het tropische weekend slaat de hitte toe, met temperaturen van 30 graden of meer in grote delen van het land. De zon schijnt fel en vrijwel onafgebroken. Vooral in het zuiden en oosten kan het tropisch aanvoelen. In het noorden blijft het wat aangenamer, met temperaturen tussen de 26 en 29 graden.

Hart van Nederland/ANP