Afsluitdijk weer open na afsluiting in beide richtingen

De Afsluitdijk is weer open voor verkeer. Na een storing aan de brug over de Stevinsluizen bij Den Oever was de snelweg enige tijd in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat meldt dat het verkeer nu in beide richtingen over de Zuidbrug wordt geleid.

De omleidingsroutes zijn ingetrokken. Volgens een woordvoerster gaat de brug richting Noord-Holland niet meer dicht. Over de oorzaak van de storing is nog niets bekend.

ANP