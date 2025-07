Man (70) en vrouw (45) omgekomen door ongeval op A9

Bij het dodelijke ongeval op de snelweg A9 bij Badhoevedorp zijn maandagavond twee mensen om het leven gekomen, meldt de politie. Het gaat om een 45-jarige vrouw uit Leerdam en een man van 70 uit de gemeente Bronckhorst. Beiden zaten in een personenauto.

Het ongeval tussen een vrachtwagen en twee personenauto's gebeurde rond 19.25 uur. De bestuurder van de vrachtwagen is een 76-jarige man uit België. Hij is voor controle naar het ziekenhuis gebracht en later aangehouden. Dat is gebruikelijk na zo'n ongeval. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.

De weg was lange tijd dicht, maar is inmiddels weer open.

ANP