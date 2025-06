Dode en gewonden na ernstig ongeval op A9, snelweg dicht in beide richtingen

Op de A9 bij knooppunt Badhoevedorp is maandagavond rond 19.30 uur een ongeluk gebeurd met een auto en een vrachtwagen. Een persoon is overleden, ook zijn er meerdere gewonden.

Beide voertuigen vlogen in brand, meldt de veiligheidsregio. De snelweg is in beide richtingen dicht vanwege de rook die vrijkomt bij de branden.

Verkeer vanuit Alkmaar wordt vanaf knooppunt Raasdorp omgeleid via de A5 en A10, meldt Rijkswaterstaat. Vanaf knooppunt Holendrecht wordt het verkeer omgeleid via de A2, A10 en A4.

ANP/Hart van Nederland