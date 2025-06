Chauffeur gekantelde vrachtwagen op A58 bij Goes overleden

De chauffeur van een vrachtwagen die maandag kantelde op de A58 van Goes naar Vlissingen is overleden, meldt de politie. Het ongeluk gebeurde rond 17.00 uur bij 's-Heer Arendskerke, een dorp in de Zeeuwse gemeente Goes. De vrachtwagen kantelde door een nog onbekende oorzaak, een personenauto raakte daarbij beschadigd.

De weg in de richting van Vlissingen blijft voorlopig afgesloten, meldt de veiligheidsregio. Het bergen van de vrachtwagen gaat naar verwachting enkele uren duren. Er zijn omleidingsroutes ingesteld. Een noodhulpteam van het Rode Kruis is opgeroepen om water uit te delen aan mensen die in de file staan.

ANP