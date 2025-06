Vrouw (40) door twee mannen ontvoerd uit winkel Amsterdamse Kinkerstraat

Een vrouw is maandagochtend door twee mannen ontvoerd uit een winkel in de Kinkerstraat in Amsterdam. De vrouw en de mannen zijn voor het laatst gezien op Jacob van Lennepkade, maar sindsdien ontbreekt ieder spoor.

De vrouw was samen met een kennis in de winkel. Die persoon heeft na het incident de politie gebeld. Op de camerabeelden van de winkel is te zien hoe de vrouw tegen haar wil wordt meegenomen, laat een politiewoordvoerder weten aan Hart van Nederland.

Signalement

De politie is op zoek naar de vrouw en de twee mannen. Het gaat om een licht getinte man van 40 jaar. Hij is 1.60 meter lang, heeft een baard en draagt zwarte kleding. De tweede man van 25 jaar en 1.90 meter lang. Hij heeft zwart haar, geen gezichtsbeharing en is ook zwart gekleed. Een van de mannen droeg een rode pet.

Het mogelijke slachtoffer is een vrouw van 40 jaar. Ze is ongeveer 1.60-1.70 meter lang, licht getint en heeft bruine krullen. Ze draagt een lange jurk met bloemen.

De politie vraagt mensen die (een van) deze personen zien, direct 112 te bellen.