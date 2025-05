Verdachte (67) aangehouden voor mogelijke gewapende ontvoering in Klazienaveen

De politie heeft een 67-jarige man uit Sappemeer aangehouden in verband met een onderzoek naar een mogelijke ontvoering in het Drentse Klazienaveen. De vermeende ontvoering vond plaats op vrijdagmiddag rond 17.30 uur. Het slachtoffer zou onder dreiging van een vuurwapen tegen zijn wil zijn meegenomen uit een bedrijfspand aan de Langestraat en in een auto zijn gezet.

Voor een ontvoering krijg je in Nederland een straf. Benieuwd hoe de straffen in Nederland werken? Dat leggen we uit in de video bovenaan dit artikel.

De betreffende auto is later onder meer gezien in de wijk Angelslo in Emmen. Ongeveer een uur na de vermoedelijke ontvoering werd het slachtoffer vrijgelaten in de buurt van de N34 bij Klijndijk, ten noorden van Emmen.

Onderzoek

De politie sluit verdere aanhoudingen niet uit. Vanwege de privacy en het lopende onderzoek doet de politie geen uitspraken over de identiteit van het slachtoffer. Ook is nog onduidelijk of het slachtoffer en de verdachte elkaar kenden. "Wat er precies is gebeurd, moet blijken uit het verdere onderzoek", aldus een politiewoordvoerder.