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A1 richting Amsterdam zes weken afgesloten: zo reis je toch van A naar B

A1 richting Amsterdam zes weken afgesloten: zo reis je toch van A naar B

Verkeer

Vandaag, 13:48

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De A1 richting Amsterdam is vanaf deze zomer zes weken volledig afgesloten tussen knooppunt Eemnes en knooppunt Muiderberg. Dat betekent flinke hinder voor veel automobilisten. Hoe kom je ondanks de werkzaamheden toch zo snel mogelijk in de hoofdstad? Hart van Nederland zet de belangrijkste omleidingen en reisadviezen voor je op een rij.

Van vrijdag 3 juli 23.00 uur tot en met maandag 17 augustus 05.00 uur werkt Rijkswaterstaat aan de A1. Zij vervangen het asfalt en voegen, repareren het wegdek en een aantal kunstwerken.

De werkzaamheden worden in drie fases gedaan.

Fase 1

Fase 1 is gepland van 2 juli 23.00 uur - 27 juli 05.00 uur

A1 dicht van knooppunt Eemnes (na afrit naar A27) tot oprit 6 (Naarden-Vesting).

  • oprit 6 (Naarden – Vesting) open

  • oprit 5 (Naarden-West) open

Verschillende omleidingsroutes die je dan als automobilist kan nemen van en naar Amsterdam.

  • verkeer vanuit Noord-Nederland: via A28 - A27 - A2

  • verkeer vanuit Oost-Nederland: via A12 - A2

  • regionaal verkeer: via A27 - A6

Fase 2

Fase 2 is gepland van 27 juli 05.00 uur - 5 augustus 07.00 uur

A1 dicht van knooppunt Eemnes (na afrit naar A27) tot en met oprit 5 (Naarden West).

  • oprit 6 (Naarden-Vesting) gesloten

  • oprit 5 (Naarden-West) gesloten

Verschillende omleidingsroutes die je dan als automobilist kan nemen van en naar Amsterdam.

  • verkeer vanuit Noord-Nederland: via A28 - A27 - A2

  • verkeer vanuit Oost-Nederland: via A12 - A2

  • regionaal verkeer: via A27 - A6

Fase 3

Fase 3 is gepland van 5 augustus 07.00 uur tot 17 augustus 05.00 uur

A1 dicht van knooppunt Eemnes (na afrit naar A27) tot oprit 5 (Naarden-Vesting).

  • oprit 6 (Naarden-Vesting) gesloten

  • oprit 5 (Naarden-West) open

Verschillende omleidingsroutes die je dan als automobilist kan nemen van en naar Amsterdam.

  • verkeer vanuit Noord-Nederland: via A28 - A27 - A2

  • verkeer vanuit Oost-Nederland: via A12 - A2

  • regionaal verkeer: via A27 - A6

Beeld: Rijkswaterstaat

Beeld: Rijkswaterstaat

Beeld: Rijkswaterstaat

Beeld: Rijkswaterstaat

In het Gooi rijden de regionale bussen volgens de winterdienstregeling. Dat betekent dat er meer bussen rijden en er meer zitplaatsen beschikbaar zijn dan normaal in de zomer. Houd wel rekening met tijdelijke haltes, lokale omleidingen en mogelijke vertragingen door druk verkeer. Dat meldt Rijkswaterstaat.

Door Redactie Hart van Nederland

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