A12 drie weekenden dicht door onderhoud: zo moet je omreizen naar Den Haag

Verkeer

Vandaag, 15:30 - Update: Vandaag, 15:45

De A12 richting Den Haag is komende maand drie weekenden op rij dicht voor onderhoudswerkzaamheden, meldt Rijkswaterstaat. Onder meer het asfalt wordt vervangen. Tijdens de wegafsluitingen zijn er omleidingen. Door de afsluiting moeten automobilisten rekening houden met flinke vertragingen.

De eerste afsluiting begint op vrijdag 14 november om 22.00 uur en duurt tot maandagochtend 17 november om 05.00 uur. De weg is dan dicht tussen knooppunt Gouwe bij Gouda en Zoetermeer-Centrum. De week erop is dat opnieuw het geval. 

Het derde weekend van werkzaamheden is het grootst. Van vrijdag 28 november 22.00 uur tot maandagochtend 1 december 05.00 uur is de A12 afgesloten tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag.

Omleidingsroutes

Rijkswaterstaat stelt verschillende omleidingsroutes in. Verkeer vanuit Gouda richting Den Haag kan via de A20 en de A13 rijden. Automobilisten die vanuit Utrecht komen, kunnen omrijden via de N11 en de A4. Verkeer vanuit Zoetermeer wordt geadviseerd om via de N470 en de N219 te rijden.

Volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers in alle gevallen rekening houden met een extra reistijd van dertig tot zestig minuten.

Door ANP

