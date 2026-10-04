A9 bij Amstelveen beide kanten dicht door gekantelde vrachtwagen

De A9 bij Amstelveen is zondagochtend in beide richtingen afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen en een personenauto. De vrachtwagen kantelde en kwam dwars over de snelweg te liggen. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg tot het begin van de avond dicht blijft.

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Het ongeluk gebeurde rond 08.15 uur. Een personenauto raakte de vrachtwagen en belandde vervolgens ondersteboven aan de rand van de weg. De vrachtwagenchauffeur bleef volgens de politie ongedeerd. De automobilist is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Omrijden via de A10

Ook het wegdek, de tunnelwand en de RIMOB (rimpelbuisobstakelbeveiliger) raakten beschadigd. Om de vrachtwagen te bergen worden een zware bergingswagen en een kraan ingezet.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog tot het begin van de avond afgesloten is voor de herstelwerkzaamheden. Verkeer vanaf Alkmaar wordt bij Badhoevedorp omgeleid via de A10. Doorgaand verkeer vanuit Diemen moet vanaf Holendrecht de omleiding volgen. Lokaal verkeer vanuit Diemen kan nog doorrijden tot afrit 4 bij Amstelveen.