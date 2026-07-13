Vrachtwagen laat kilometerslang spoor van slachtafval achter in Best

In het Brabantse Best is een vrachtwagen een deel van zijn lading verloren, vlak bij de afslag van de A2. Het gaat om slachtafval dat vanaf de afslag kilometerslang over de weg ligt, tot aan het verwerkingsbedrijf. Dat meldt een correspondent ter plaatse. Met deze warme temperaturen en het hete asfalt is de stank ook goed te ruiken.

De ingewanden vormen een lang, roodachtig spoor over het asfalt. Doordat het afval op de weg ligt, blijven auto's eroverheen rijden, waardoor het spoor zich alleen maar verder verspreidt. Hoe het kan dat de lading uit de vrachtwagen is gevallen, is niet bekend.

Verschillende automobilisten zeggen dat ze direct naar de wasstraat rijden om de stinkende prut onder hun auto weg te laten spoelen.