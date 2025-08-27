Vrachtwagen kantelt na ongeluk, wegdek compleet bezaaid met slachtafval

Op de N307 tussen Dronten en Kampen heeft woensdagochtend een ernstig ongeval met meerdere auto's plaatsgevonden. Hierbij is een vrachtwagen geladen met slachtafval gekanteld en raakte de weg bezaait met slachtafval. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend op de Hanzeweg (N307) rond 09.45 uur. De vrachtwagen botste tegen meerdere auto's en hierdoor kantelde de aanhanger vol slachtafval. De vrachtwagen belandde, met een bij het ongeluk betrokken busje, in een sloot naast de weg en de lading slachtafval van de vrachtwagen verspreidde zich hierdoor over de weg. Dit bevestigt woordvoering van de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Naar het ziekenhuis

Naast het busje liepen twee auto's schade op en één bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De N307 is in beide richtingen afgesloten tussen de kruisingen met de Hondweg en de Oudebosweg.