Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Vrachtwagen kantelt na ongeluk, wegdek compleet bezaaid met slachtafval

Ongeluk

Vandaag, 13:59

Link gekopieerd

Op de N307 tussen Dronten en Kampen heeft woensdagochtend een ernstig ongeval met meerdere auto's plaatsgevonden. Hierbij is een vrachtwagen geladen met slachtafval gekanteld en raakte de weg bezaait met slachtafval. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend op de Hanzeweg (N307) rond 09.45 uur. De vrachtwagen botste tegen meerdere auto's en hierdoor kantelde de aanhanger vol slachtafval. De vrachtwagen belandde, met een bij het ongeluk betrokken busje, in een sloot naast de weg en de lading slachtafval van de vrachtwagen verspreidde zich hierdoor over de weg. Dit bevestigt woordvoering van de politie.

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Naar het ziekenhuis

Naast het busje liepen twee auto's schade op en één bestuurder is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De N307 is in beide richtingen afgesloten tussen de kruisingen met de Hondweg en de Oudebosweg.

Lees ook

Vrachtwagen gekanteld op N346 bij Delden, weg overspoeld met melk
Vrachtwagen gekanteld op N346 bij Delden, weg overspoeld met melk
Weggebruikers opgelet: A73 uren dicht door gekantelde vrachtwagen
Weggebruikers opgelet: A73 uren dicht door gekantelde vrachtwagen
Koeien op de weg: A18 tot middag dicht na kantelen vrachtwagen
Koeien op de weg: A18 tot middag dicht na kantelen vrachtwagen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.