Koeien op de weg: A18 tot middag dicht na kantelen vrachtwagen

De A18 is donderdagmorgen volledig afgesloten tussen Didam en Wehl na een ongeluk met een veewagen. Een vrachtwagen met koeien kantelde en belandde op de vangrail. Het opruimen van het incident duurt vermoedelijk tot het middaguur.

Het ongeluk gebeurde rond 04.15 uur ter hoogte van Didam. Door onbekende oorzaak raakte de vrachtwagen met vee uit balans en sloeg om. Hierdoor werd de rijbaan in beide richtingen geblokkeerd. Ook de verbindingsweg bij knooppunt Oud-Dijk vanaf de A12 richting Doetinchem is afgesloten.

Automobilisten die richting Enschede of Hengelo reizen, moeten rekening houden met flinke vertraging. Verkeer wordt omgeleid via de A12, A50 en A1. Dit geldt ook voor verkeer in de tegenovergestelde richting.

Beeld: Rijkswaterstaat

Hulpdiensten druk bezig

Hulpdiensten zijn sinds de vroege ochtend bezig om de situatie op te lossen. De koeien moeten overgeladen worden in een andere vrachtwagen en de vangrail moet worden gerepareerd. Hoeveel dieren gewond zijn geraakt, is nog niet bekend.

Rijkswaterstaat verwacht dat de wegafsluiting nog tot ongeveer 12.00 uur zal duren. Tot die tijd moeten weggebruikers rekening houden met vertragingen en omleidingen.