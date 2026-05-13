Ravage op N36 bij Almelo: weg bezaaid met slachtafval

Een smerige bedoening op de N36 ter hoogte van Almelo. Een vrachtwagen is woensdagmiddag een flinke lading slachtafval verloren dat op het wegdek terecht is gekomen. De situatie zorgt voor vertraging. De N36 is momenteel afgesloten vanwege schoonmaakwerkzaamheden.

Op bovenstaande beelden is te zien dat een deel van de weg is bezaaid met het slachtafval. Daarnaast ligt ook nog een deel van het afval op de vrachtwagen zelf. Het is nog niet duidelijk hoe de vrachtwagen het slachtafval is verloren.

Weggebruikers wordt geadviseerd rekening te houden met extra reistijd en indien mogelijk een alternatieve route te kiezen. Verkeer vanaf de A35 moet bij Almelo-West de weg af, vanaf Almelo-Noord is de N36 weer bereikbaar.