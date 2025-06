Zwembad, helidek én grasveld voor honden: megajacht trekt bekijks in Alphen aan den Rijn

In Alphen aan den Rijn was vrijdag een bijzondere verschijning op het water te zien: het gloednieuwe superjacht Valor. Met een lengte van bijna 80 meter trok het schip flink wat bekijks langs de kade. Het gaat om een van de nieuwste en meest geavanceerde jachten van de Nederlandse bouwer Feadship.

Het jacht is gebouwd voor een rijke Amerikaanse eigenaar die droomt van tochten naar afgelegen plekken, zoals de Noordpool. Daar is Valor dan ook speciaal voor ontworpen. De romp is extra sterk gemaakt om door ijs te kunnen varen.

Aan boord zijn onder meer twee jacuzzi’s, een groot zwembad, een helikopterdek en zelfs een grasveldje voor de drie golden retrievers van de eigenaar. Er zijn zes gastensuites, een enorme eigenaarssuite met privéterras, een bioscoop, een fitnessruimte en een massageruimte. Ook is er een uitgebreide strandclub.

Het is niet bekend wat het bescheiden schuitje heeft mogen kosten.