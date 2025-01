Niet vergeten: geen treinen tussen 20.00 uur en 10.00 uur, maar enkele uitzonderingen

Niet vergeten: op oudejaarsavond rijden zoals gebruikelijk geen treinen meer na 20.00 uur. Een NS-woordvoerder legde uit dat mensen op dat tijdstip op hun feestbestemming zijn en er anders lege treinen zouden rijden. Op nieuwjaarsdag wordt de dienstregeling vanaf 10.00 uur weer opgestart. Wel zijn er enkele uitzonderingen.

Zo heeft Zaandam dit jaar voor het eerst een nachtverbinding met Amsterdam. Ook tussen de hoofdstad en Haarlem gaan nachttreinen en het NS-nachtnet tussen Rotterdam en Utrecht rijdt, met extra stops op Amsterdam Bijlmer en Amsterdam Sloterdijk.

Verder blijven treinen tussen Schiphol en Amsterdam Centraal dinsdagavond tot 22.00 uur rijden. Rond Utrecht Centraal starten de intercity's in verschillende richtingen extra vroeg op en de vroege sprinters naar Schiphol vanuit Den Haag, Lelystad, Amersfoort, Alkmaar en Hoorn gaan ook gewoon op nieuwjaarsochtend.

De NS-woordvoerder liet weten dat het in voorgaande jaren op oudejaarsavond rond 20.00 uur niet extra druk was in de treinen.

ANP