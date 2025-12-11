Volg Hart van Nederland
Spoor mogelijk verzakt tussen Utrecht en Amsterdam

Spoor mogelijk verzakt tussen Utrecht en Amsterdam

Verkeer

Vandaag, 14:31

ProRail onderzoekt mogelijke verzakkingen op meerdere plekken tussen Utrecht en Amsterdam. Donderdagochtend kwamen meldingen binnen over een 12 kilometer lang traject. Eén van de twee spoorlijnen is uit voorzorg buiten dienst gesteld, waardoor alle treinen over één spoor moeten rijden.

Tussen Abcoude en Maarssen vervallen de stoptreinen en lopen reizigers meer dan een uur vertraging op. ProRail verwacht dat de hinder in elk geval tot donderdag 16.15 uur duurt en zegt "zo snel mogelijk duidelijkheid te willen geven over de staat van het spoor en eventuele vervolgstappen."

Noodzakelijk onderhoud

Eerder op donderdag waarschuwde de spoorbeheerder dat de komende jaren door tekorten aan geld en personeel alleen strikt noodzakelijk onderhoud gepleegd kan worden. ProRail stelt dat dit uiteindelijk tot hogere kosten en meer uitval en vertragingen leidt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

