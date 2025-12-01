Treinverkeer Zwolle weer normaal na stremming door koperdiefstal

Het treinverkeer van en naar Zwolle is weer normaal, nadat dit sinds zondagavond was verstoord door een poging tot koperdiefstal, meldt spoorbeheerder ProRail.

"Onze aannemer heeft sinds vannacht hard gewerkt om de kabels die kapot zijn geknipt te vervangen", meldt ProRail. "Na het uitvoeren van tests zijn de sporen om 15.20 uur weer vrijgegeven. De dienstregeling Zwolle - Lelystad en Zwolle - Amersfoort wordt volledig opgestart."

De verdachte van de koperdiefstal op het treintraject tussen 't Harde en Zwolle vernielde zeven kabels langs het spoor. De politie hield zondagavond al iemand aan die wordt verdacht van de poging tot diefstal. Reizigers baalden van de problemen, zo zie je in bovenstaande video.