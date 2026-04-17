Deze drugs meest gebruikt in verkeer, vooral mannen aangehouden

Niet iedereen zit nuchter achter het stuur. Uit nieuw onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) blijkt dat cannabis en amfetamine het vaakst worden aangetroffen bij bestuurders die onder invloed rijden. Het instituut onderzocht ruim 64.000 bloedmonsters.

Opvallend is dat veel bestuurders meerdere middelen tegelijk gebruiken. Bij een op de vijf positieve testen ging het om een combinatie van twee, drie of zelfs vier soorten drugs. Vaak ging het om THC samen met amfetamine of cocaïne, of GHB gecombineerd met amfetamine.

De onderzochte bloedmonsters komen uit de periode 2017 tot en met 2023, sinds de invoering van strengere regels in de Wegenverkeerswet. Sindsdien werkt de politie met speekseltesten. Die geven een eerste indicatie, waarna bloedonderzoek volgt om vast te stellen welke drugs in het lichaam zitten en in welke hoeveelheid.

Vooral mannen

Bijna alle aangehouden bestuurders waren man (92 procent), met een gemiddelde leeftijd van 29 jaar. Twee op de drie testten positief op het gebruik van een of meerdere drugs na verdenking van de politie op rijden onder invloed. Verder viel op dat jongere verdachten, onder de 26 jaar, vaak THC in hun bloed bleken te hebben. Het gebruik van cocaïne en amfetamine neemt juist toe naarmate de bestuurders ouder zijn.