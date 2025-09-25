Jan is het zat: takelt wrak naar huis van brokkenpiloot na zoveelste crash in schuur

Wat doe je als er voor de zevende keer een auto, waarvan de laatste twee keer in één week tijd, je stal binnenrijdt, een gigantische ravage aanricht en niemand zich geroepen voelt om het wrak op te komen halen? Voor Jan Mulders uit het Brabantse Steenbergen was de maat vol. Omdat ook de eigenaar van auto nummer zeven zijn voertuig niet op komt halen, neemt Jan het heft in eigen handen en takelt de zwaar beschadigde auto tot aan de voordeur van de brokkenpiloot.

Vorige week reed een 23-jarige bestuurder uit het naburige Wouw dwars door de muur van zijn stal. De bestuurder reed onder invloed toen hij de macht over het stuur verloor. In de schuur kwam de auto tot stilstand tegen landbouwapparatuur van Jan. "Volgens mij heeft hij zo hard gereden dat de auto een klein stukje heeft gevlogen. Want het kenteken lag hier, en de auto kwam zo'n twintig meter verder tot stilstand", vertelt Jan.

Niet de eerste keer

Het is ook niet de eerste keer: in totaal zijn er al zeven voertuigen bij hem de schuur ingereden in dertien jaar tijd. Nummer zes gebeurde maar een paar dagen voordat nummer zeven zijn wagen in de schuur parkeerde. "Dat was een auto met een Frans kenteken, een tijdelijk kenteken", voegt Jan eraan toe. "Er lagen flessen drank en drugs in de auto. De bestuurder was nergens meer te bekennen, die is gewoon uitgestapt en weggelopen."

De auto met Frans kenteken vloog vorige week uit de bocht en kwam terecht in de stal van Jan. Beeld: Steven McGill

De schade aan de schuur en landbouwapparatuur nadat de auto met Frans kenteken het pand binnenreed. Beeld: Steven McGill

Vijf dagen later staat het wrak van auto nummer zeven er nóg. Omdat de politie, verzekering en bergingsbedrijven hem niet verder wilden helpen, besluit Jan zelf in actie te komen.

Machteloos

Jan voelt zich machteloos en het lijkt alsof hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd. "De eigenaar van auto nummer zeven heeft zelf niets gedaan om contact met mij op te nemen. De bestuurder was na een paar uur weer thuis, dus hij had alle tijd om 'm op te komen halen, maar ik heb niks gehoord, nog geen belletje."

Auto nummer zeven liep zelf ook forse schade op na het ongeluk. Beeld: Steven McGill

Voor Jan was het niet heel moeilijk om erachter te komen waar de brokkenpiloot woonde. "Ik ben achter zijn adres en contactgegevens gekomen doordat er nog verzekeringspapieren in de auto lagen."

Na contact met de politie en verzekering besluit hij wrak nummer zeven maar hoogstpersoonlijk thuis te brengen bij de eigenaar. "Ik wilde zeker weten dat er tegen mij geen aangifte gedaan kan worden."

Het wrak wordt per trekker naar Wouw gebracht, waar Jan de auto voor de woning van de bestuurder zet. "Ik ben blij dat de auto niet meer bij mij op het erf staat. Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat ik dit moet doen. Het slaat nergens op."

Wie is verantwoordelijk?

De politie laat Hart van Nederland weten dat zij normaal gesproken verantwoordelijk zijn voor de berging van voertuigen na een ongeluk. In dit geval kon dat niet meteen gebeuren, omdat er instortingsgevaar was. "De muur moest eerst gestut worden, pas daarna kon de auto weg," zegt een woordvoerder. Vanaf dat moment is het aan de verzekering om het verder af te handelen.

De materiële schade aan de schuur en landbouwapparatuur (volgens Jan zo'n 100.000 euro) wordt gedekt door de verzekering, maar de schrik en frustratie blijven. Voor Jan is het wachten tot de volgende uit de bocht vliegt.

De redactie van Hart van Nederland heeft geprobeerd om een reactie te krijgen van de eigenaar van de auto. Tot op heden is dat nog niet gelukt.