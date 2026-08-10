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Treinen tussen Boxmeer en Venray rijden weer na natuurbrand

Treinen tussen Boxmeer en Venray rijden weer na natuurbrand

Verkeer

Vandaag, 06:04

Reizigers tussen Boxmeer en Venray kunnen maandagochtend weer met de trein. Volgens de reisplanner en reisinformatie van Arriva is het treinverkeer hervat. Sinds donderdag reden er weer geen treinen vanwege de natuurbrand in de Boschhuizerbergen, ten oosten van Venray.

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De treinen reden eerder vorige week al niet door de natuurbrand. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Arriva legde daarop het treinverkeer opnieuw stil door de vele bluswerkzaamheden in het gebied.

De vervoerder meldde eerder dat tot en met zondag geen treinen zouden rijden tussen Boxmeer en Venray. De voorbije dagen werden bussen ingezet.

Door ANP

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