Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Bestuurders negeren rood kruis op A2 tijdens spoedtransport met kind (4)

Bestuurders negeren rood kruis op A2 tijdens spoedtransport met kind (4)

Verkeer

Vandaag, 15:52

Link gekopieerd

De politie heeft deze week een 4-jarig kind met hoge spoed naar het ziekenhuis moeten vervoeren na een incident in Valkenswaard. Er werd een spoedrit georganiseerd naar een ziekenhuis in Maastricht, waardoor boven één rijstrook van de A2 rode kruizen werden geplaatst. Tot grote frustratie van de politie werden deze kruizen door vele weggebruikers genegeerd.

"Eén automobilist schopte het zelfs zover om drie rode kruizen achter elkaar te negeren", aldus de politie op Instagram.

Het kind moest na een incident in Valkenswaard met spoed naar een ziekenhuis in Maastricht worden vervoerd. Uit privacyoverwegingen meldt de politie niet om wat voor incident het precies gaat. Er landde een traumahelikopter in de omgeving van Valkenswaard met als doel om zo snel mogelijk een geschikte arts bij het kind te krijgen.

Iedere dag rijden er mensen op de snelweg over afgesloten banen, terwijl dat levensgevaarlijk is:

Weggebruikers blijven rode kruizen negeren
1:20

Weggebruikers blijven rode kruizen negeren

Rode kruizen genegeerd

Vanwege de urgentie werden boven één rijstrook van de A2 rode kruizen geplaatst. "Dit gebeurt om iedereen zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen, zonder dat de ambulance telkens moet remmen terwijl medewerkers levensreddende handelingen uitvoeren", aldus de politie op Instagram.

Meerdere bestuurders trokken zich echter weinig van de rode kruizen aan, en dat tot grote frustratie van de politie. "Een rood kruis is er nooit voor niets", aldus de politie. De weggebruikers die de rode kruizen hebben genegeerd kunnen binnenkort een flinke bekeuring verwachten.

Door Redactie Hart van Nederland

Meer dan 50 automobilisten op de bon geslingerd na negeren rood kruis
Ambulance opgehouden door lak aan rode kruizen op A27

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.