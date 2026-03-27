Bestuurders negeren rood kruis op A2 tijdens spoedtransport met kind (4)

De politie heeft deze week een 4-jarig kind met hoge spoed naar het ziekenhuis moeten vervoeren na een incident in Valkenswaard. Er werd een spoedrit georganiseerd naar een ziekenhuis in Maastricht, waardoor boven één rijstrook van de A2 rode kruizen werden geplaatst. Tot grote frustratie van de politie werden deze kruizen door vele weggebruikers genegeerd.

"Eén automobilist schopte het zelfs zover om drie rode kruizen achter elkaar te negeren", aldus de politie op Instagram.

Het kind moest na een incident in Valkenswaard met spoed naar een ziekenhuis in Maastricht worden vervoerd. Uit privacyoverwegingen meldt de politie niet om wat voor incident het precies gaat. Er landde een traumahelikopter in de omgeving van Valkenswaard met als doel om zo snel mogelijk een geschikte arts bij het kind te krijgen.

Iedere dag rijden er mensen op de snelweg over afgesloten banen, terwijl dat levensgevaarlijk is:

Rode kruizen genegeerd

Vanwege de urgentie werden boven één rijstrook van de A2 rode kruizen geplaatst. "Dit gebeurt om iedereen zo snel mogelijk in het ziekenhuis te krijgen, zonder dat de ambulance telkens moet remmen terwijl medewerkers levensreddende handelingen uitvoeren", aldus de politie op Instagram.

Meerdere bestuurders trokken zich echter weinig van de rode kruizen aan, en dat tot grote frustratie van de politie. "Een rood kruis is er nooit voor niets", aldus de politie. De weggebruikers die de rode kruizen hebben genegeerd kunnen binnenkort een flinke bekeuring verwachten.