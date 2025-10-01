Terug

Meer dan 50 automobilisten op de bon geslingerd na negeren rood kruis

Verkeer

Vandaag, 16:02

Ruim 50 bestuurders hebben vanochtend een bekeuring gekregen omdat ze op de A28 een rood kruis negeerden. Ter hoogte van Leusden werden twee rijstroken afgesloten na een aanrijding. Het ongeluk zorgde voor bijna anderhalf uur vertraging, meldt een correspondent.

Iets na 8.00 uur knalden twee auto's op elkaar. Eén auto belandde op zijn kant, de ander raakte zwaar beschadigd. Er werd een traumahelikopter opgeroepen maar deze is onderweg afgemeld.

De bestuurder van één van de auto's raakte gewond en moest voor controle mee naar het ziekenhuis. Het is onduidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Daarvoor hebben ze de auto die op zijn kant terechtkwam in beslag genomen.

Massaal genegeerd

Twee rijstroken werden afgesloten zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen. Toen agenten zagen dat bestuurders deze massaal negeerden is er besloten te gaan handhaven, vertelt een politiewoordvoerder. Een agent heeft de kentekens van alle voertuigen die over de afgesloten rijstroken reden genoteerd en deelde zo zeker vijftig boetes uit.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft aan dat er een weginspecteur ter plaatse was om de weg zo snel mogelijk weer vrij te maken. Hij liep geen direct gevaar, maar de woordvoerder benadrukt dat het negeren van een rood kruis altijd voor gevaarlijke situaties zorgt. "Ze staan er nooit voor niks en we roepen iedereen met klem op om de rode kruizen niet te negeren. Als je over een afgesloten rijstrook rijdt breng je niet alleen onze mensen, maar ook jezelf in gevaar. De boete voor het negeren van een rood kruis is minimaal 290 euro, exclusief 9 euro administratiekosten.

Weginspecteurs maken zich zorgen om hun eigen veiligheid en die van hulpdiensten. Weginspecteur Matthias van den Dool vertelde er eerder over:

Wegwerker Matthias werd aangereden tijdens zijn werk
0:49

Wegwerker Matthias werd aangereden tijdens zijn werk

Blikschade

In de file die achter het ongeval ontstond, gebeurde nog een tweede ongeluk. Daarbij bleef het gelukkig bij blikschade. Rond 10.00 uur kon de weg weer open, maar het asfalt was flink beschadigd. Tot vanavond geldt daarom ter plaatse een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur. Na de avondspits begint Rijkswaterstaat aan de herstelwerkzaamheden.

Door Redactie Hart van Nederland

