Ambulance opgehouden door lak aan rode kruizen op A27

Ambulance opgehouden door lak aan rode kruizen op A27

Verkeer

Vandaag, 16:06

Op de A27 ter hoogte van Noordeloos is de snelweg zondag tijdelijk afgesloten geweest vanwege een ongeval richting Utrecht. Dat zorgde voor een vertraging van 45 minuten vanaf Gorinchem. Rode kruizen moesten ervoor zorgen dat automobilisten een bepaalde rijstrook niet gebruikten, maar daar hadden veel bestuurders lak aan.

Door het ongeval lag er behoorlijk wat brandstof op de rijbaan, dat moest worden schoongemaakt. De rode kruizen moesten ervoor zorgen dat hulpdiensten hun werk konden doen, maar Rijkswaterstaat meldt op X dat deze massaal werden genegeerd. Hierdoor kon een ambulance met zwaailichten niet ongehinderd doorrijden en moest het voertuig wachten totdat de rijbaan weer vrij was.

Het negeren van een rood kruis kan flinke gevolgen hebben, weet weginspecteur Jeroen Meurs maar al te goed. Hij werd tijdens zijn dienst aangereden door een automobilist die door een rood kruis reed:

Weggebruikers blijven rode kruizen negeren
1:20

Weggebruikers blijven rode kruizen negeren

"Tijd is geld, maar of deze roodkruisnegeerders nu blij zijn met de tijdwinst? Dat betwijfelen we", is te lezen in het bericht. In totaal zijn er zo’n veertig boetes uitgedeeld, van elk minimaal 290 euro.

