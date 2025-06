Tientallen automobilisten negeren rode kruizen op de A6 bij Muiderberg

Zeker 34 bestuurders die zaterdagavond op de A6 bij Muiderberg reden, krijgen binnenkort een boete op de mat omdat ze de rode kruizen hebben genegeerd. De snelweg was in beide richtingen dicht vanwege rook van een grote brand.

De grote brand woedde bij een recyclingbedrijf aan de Naarderstraatweg. Er stond een grote stapel hout in brand. Door de brand ontstonden enorme rookwolken die over de A6 trokken. Verkeer werd omgeleid via de A27 en de A1.

De automobilisten die toch de A6 op gingen, krijgen een boete van 290 euro.