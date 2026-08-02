Let op! Maandag start de Europese flitsmarathon

Hard rijden is sowieso een risico, maar als je komende week te hard rijdt, loop je ook nog eens een groter risico op een flinke boete. In heel Europa wordt er extra geflitst. Er is vanaf maandag tot en met zondag een zogeheten flitsmarathon.

De marathon is een initiatief van ROADPOL, het Europese netwerk van verkeerspolitie. Volgens dat netwerk doen bijna alle Europese landen mee.

Er wordt vooral gecontroleerd op locaties waar relatief veel verkeersongevallen gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpskernen, bergpassen en populaire toeristische routes.

In de week van 13 - 19 april was er dit jaar ook al een internationale controleweek.

In de video bovenaan het artikel geeft de ANWB nog wat extra tips om goed voorbereid op vakantie te gaan.