Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Europese flitsmarathon gestart: ook op Nederlandse wegen extra controles

Verkeer

Vandaag, 10:20 - Update: 60 minuten geleden

Link gekopieerd

Het is deze week oppassen geblazen op de Nederlandse wegen. Niet vanwege de vele werkzaamheden in ons land, maar vanwege een heuse ‘flitsweek’. In ruim 20 Europese landen zijn deze week extra snelheidscontroles.

De zogenoemde ‘speedweek’ vindt deze week plaats. Het jaarlijkse initiatief van Roadpol, een samenwerkingsverband van Europese verkeerspolitiediensten, zorgt ervoor dat ruim 15.000 Europese agenten extra snelheidscontroles uitvoeren.

Duurder

Als je in deze week geflitst wordt, ben je ook nog eens meer kwijt. De boetes, die volgens onderzoekers van het WODC al jaren te hoog zijn en door sommigen als een verkapte belasting worden gezien, zijn het afgelopen halfjaar gestegen met ruim drie tot vier procent. Bij tien kilometer te hard rijden op de rijksweg betaal je tegenwoordig 84 euro, exclusief 9 euro 'administratiekosten'.

In de bovenstaande video legt Jorn de Vries, managing director van Flitsmeister, bij de 538 Ochtendshow uit op welke dag er deze week het meest geflitst wordt en in welke week dit jaar nog een ‘flitsweek’ is.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.