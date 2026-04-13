Europese flitsmarathon gestart: ook op Nederlandse wegen extra controles

Het is deze week oppassen geblazen op de Nederlandse wegen. Niet vanwege de vele werkzaamheden in ons land, maar vanwege een heuse ‘flitsweek’. In ruim 20 Europese landen zijn deze week extra snelheidscontroles.

De zogenoemde ‘speedweek’ vindt deze week plaats. Het jaarlijkse initiatief van Roadpol, een samenwerkingsverband van Europese verkeerspolitiediensten, zorgt ervoor dat ruim 15.000 Europese agenten extra snelheidscontroles uitvoeren.

Duurder

Als je in deze week geflitst wordt, ben je ook nog eens meer kwijt. De boetes, die volgens onderzoekers van het WODC al jaren te hoog zijn en door sommigen als een verkapte belasting worden gezien, zijn het afgelopen halfjaar gestegen met ruim drie tot vier procent. Bij tien kilometer te hard rijden op de rijksweg betaal je tegenwoordig 84 euro, exclusief 9 euro 'administratiekosten'.

In de bovenstaande video legt Jorn de Vries, managing director van Flitsmeister, bij de 538 Ochtendshow uit op welke dag er deze week het meest geflitst wordt en in welke week dit jaar nog een ‘flitsweek’ is.