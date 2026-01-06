IT-storing NS opgelost, treinverkeer Amsterdam nog ontregeld

De IT-storing bij de NS is opgelost, waardoor de zogeheten winterdienstregeling vanaf 10.00 uur wordt opgestart. In de regio Amsterdam blijft het treinverkeer ontregeld door wisselstoringen, meldt de NS.

"Ga alleen op reis als het echt noodzakelijk is, stel zo mogelijk je reis uit", adviseert het vervoersbedrijf.