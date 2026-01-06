Volg Hart van Nederland
IT-storing NS opgelost, treinverkeer Amsterdam nog ontregeld

Vandaag, 09:16

De IT-storing bij de NS is opgelost, waardoor de zogeheten winterdienstregeling vanaf 10.00 uur wordt opgestart. In de regio Amsterdam blijft het treinverkeer ontregeld door wisselstoringen, meldt de NS.

"Ga alleen op reis als het echt noodzakelijk is, stel zo mogelijk je reis uit", adviseert het vervoersbedrijf.

Door ANP

