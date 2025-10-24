Harde wind zorgt nog steeds voor vertragingen op Schiphol

Aankomende vluchten op Schiphol hebben vrijdagochtend nog steeds te maken met vertragingen door een harde westenwind. Dat meldt een woordvoerder van de luchthaven. Donderdag werden tientallen vluchten geannuleerd vanwege de stormachtige wind op die dag. Volgens de zegsman vallen op vrijdag slechts enkele vluchten uit, vooral als gevolg van de eerdere annuleringen.

Door de harde wind zijn er minder banen beschikbaar op Schiphol dan normaal. Daardoor kunnen minder vliegtuigen tegelijk of kort na elkaar landen. Dit zorgt voor vertragingen. Schiphol verwacht later op de dag weer volgens het normale vluchtschema te kunnen vliegen.

Code geel

Storm Benjamin zorgde er donderdagmiddag voor dat in de westelijke kustprovincies code oranje gold, vanwege de kans op zeer zware windstoten. Vrijdagochtend geldt nog code geel in een deel van Nederland. Het KNMI waarschuwt dat vooral aan de kust het verkeer vrijdag nog hinder van de wind kan ondervinden.