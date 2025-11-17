Auto en vrachtwagen botsen op A15: 200 meter vangrail moet worden vervangen

Op de A15 bij het Gelderse Ochten vond maandagochtend een ongeluk plaats tussen een auto en een vrachtwagen. Hierbij ontstond flinke schade aan de vangrail: een deel van 200 meter moet worden vervangen.

Volgens een woordvoerder van de politie werden de drie inzittenden van de auto ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar er is geen sprake van zwaar letsel. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Herstelwerkzaamheden

Op foto’s die Rijkswaterstaat op X deelt, is te zien dat een vrachtwagen in de middenberm terecht is gekomen. De metalen vangrail is daardoor compleet vervormd en over tientallen meters losgeraakt. Na het ongeluk werd het verkeer in beide richtingen tijdelijk over de vluchtstrook geleid.

Rijkswaterstaat verwacht tot ongeveer 14.00 uur bezig te zijn met de herstelwerkzaamheden. De linkerrijstrook blijft tot die tijd in beide richtingen afgesloten. De betrokken voertuigen zijn inmiddels geborgen, waarna direct is begonnen met reparatie van de middenberm.