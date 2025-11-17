Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Auto en vrachtwagen botsen op A15: 200 meter vangrail moet worden vervangen

Auto en vrachtwagen botsen op A15: 200 meter vangrail moet worden vervangen

Verkeer

Vandaag, 12:15 - Update: 23 minuten geleden

Link gekopieerd

Op de A15 bij het Gelderse Ochten vond maandagochtend een ongeluk plaats tussen een auto en een vrachtwagen. Hierbij ontstond flinke schade aan de vangrail: een deel van 200 meter moet worden vervangen.

Volgens een woordvoerder van de politie werden de drie inzittenden van de auto ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel. De vrachtwagenchauffeur is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar er is geen sprake van zwaar letsel. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.

Herstelwerkzaamheden

Op foto’s die Rijkswaterstaat op X deelt, is te zien dat een vrachtwagen in de middenberm terecht is gekomen. De metalen vangrail is daardoor compleet vervormd en over tientallen meters losgeraakt. Na het ongeluk werd het verkeer in beide richtingen tijdelijk over de vluchtstrook geleid.

Rijkswaterstaat verwacht tot ongeveer 14.00 uur bezig te zijn met de herstelwerkzaamheden. De linkerrijstrook blijft tot die tijd in beide richtingen afgesloten. De betrokken voertuigen zijn inmiddels geborgen, waarna direct is begonnen met reparatie van de middenberm.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

A58 na uren weer open na meerdere ongelukken
A58 na uren weer open na meerdere ongelukken
'Meerdere gewonden bij kettingbotsing met auto's en vrachtwagen op A15'
'Meerdere gewonden bij kettingbotsing met auto's en vrachtwagen op A15'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.