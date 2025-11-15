'Meerdere gewonden bij kettingbotsing met auto's en vrachtwagen op A15'

Bij een kettingbotsing op de A15 richting Europoort zijn zaterdagmiddag meerdere gewonden gevallen. Dat meldt Rijnmond. Bij het ongeval waren zes auto's en een vrachtwagen betrokken, meldt de omroep.

Op beelden is te zien dat meerdere ambulances en brandweerwagens ter plaatse zijn gekomen. Volgens een correspondent ter plaatse is ook een traumahelikopter geland. Hoeveel gewonden zijn gevallen, wordt niet bekendgemaakt. Ook is het niet duidelijk wat de aard van de verwondingen is.

De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. Door het ongeval was de hoofdrijbaan gesloten. Verkeer kon gebruikmaken van de parallelbaan.