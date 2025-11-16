Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

A58 na uren weer open na meerdere ongelukken

Ongeluk

Vandaag, 13:28

Link gekopieerd

De A58 bij Tilburg is weer open, meldt de ANWB. De weg in de richting van Eindhoven naar Breda ging zondagochtend vroeg dicht, nadat onder meer een auto achterop een brandweerauto botste. Dat gebeurde na een eerder ongeluk. In totaal zijn vier mensen gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht.

De twee ongelukken gebeurden volgens Rijkswaterstaat op de A58 bij Tilburg-Reeshof. Rond 05.30 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd over een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto, meldt de politie.

De auto botste tegen de vrachtwagen en belandde in een sloot langs de snelweg. De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol, meldt de politie na een blaastest. De bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

De rechterrijstrook werd met roze kruizen afgesloten. Kort erna botste een andere automobilist echter achterop een stilstaande brandweerauto. In deze auto zaten drie mensen die allemaal gewond raakten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

A58 tussen Tilburg en Breda dicht na meerdere ongelukken
A58 tussen Tilburg en Breda dicht na meerdere ongelukken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.