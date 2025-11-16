A58 na uren weer open na meerdere ongelukken

De A58 bij Tilburg is weer open, meldt de ANWB. De weg in de richting van Eindhoven naar Breda ging zondagochtend vroeg dicht, nadat onder meer een auto achterop een brandweerauto botste. Dat gebeurde na een eerder ongeluk. In totaal zijn vier mensen gewond geraakt en naar een ziekenhuis gebracht.

De twee ongelukken gebeurden volgens Rijkswaterstaat op de A58 bij Tilburg-Reeshof. Rond 05.30 uur werden de hulpdiensten gewaarschuwd over een aanrijding tussen een vrachtwagen en een auto, meldt de politie.

De auto botste tegen de vrachtwagen en belandde in een sloot langs de snelweg. De bestuurder zat bekneld en is door de brandweer bevrijd. Mogelijk was de bestuurder onder invloed van alcohol, meldt de politie na een blaastest. De bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht.

De rechterrijstrook werd met roze kruizen afgesloten. Kort erna botste een andere automobilist echter achterop een stilstaande brandweerauto. In deze auto zaten drie mensen die allemaal gewond raakten.