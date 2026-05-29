Kapotte wals zorgt voor flinke vertraging op A12 bij Arnhem

Rij je deze ochtend in de buurt van Arnhem op de A12 bij knooppunt Velperbroek? Dan duren de werkzaamheden daar helaas iets langer dan verwacht. De vertraging komt deze keer niet door hitte, een ongeval of een tekort aan materialen. Nee, de wegwerkers zijn druk bezig met het weghalen van een kapotte wals.

En zo'n zwaar apparaat weghalen doe je natuurlijk niet zomaar door er met een paar man tegenaan te duwen. Er moet een takel aan te pas komen om het enorme gewicht weg te tillen. Voor weggebruikers op het stuk A12 voor de werkzaamheden levert het voorval in de vroege ochtend een uur vertraging op. Later liep dat terug tot een klein half uur.

Kapotte remmen

Kapotte remmen zijn de oorzaak van het stilvallen van de wals. Want hoewel zo'n apparaat natuurlijk bijzonder traag rijdt, is het wel handig als het volledig tot stilstand kan komen. De verwachting is dat de wals om 09.00 uur weg is. Rijkswaterstaat verwijst voor de actuele stand van zaken naar de eigen site met verkeersinformatie.