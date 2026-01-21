In deze Nederlandse stad duurt een autorit het langst: nieuwe koploper in de filelijst

Automobilisten waren vorig jaar in geen enkele Nederlandse stad zoveel extra tijd kwijt als in Den Haag. Door verkeersdrukte duurde een rit van tien kilometer gemiddeld acht minuten langer dan bij een vrije doorstroming. Dat komt neer op een vertraging van 51 procent, blijkt uit cijfers van navigatiebedrijf TomTom.

Daarmee neemt Den Haag de titel ‘filehoofdstad’ over van Amsterdam. Volgens TomTom is de extra vertraging onder meer het gevolg van afsluitingen rond de NAVO-top en diverse wegwerkzaamheden in de stad.

Zeventien steden

Voor het onderzoek analyseerde TomTom de reistijden in zeventien Nederlandse steden. Opvallend is dat de avondspitsen drukker waren dan het jaar ervoor, terwijl de ochtendspits juist iets rustiger verliep. Die verschuiving hangt samen met flexibelere werktijden: veel mensen beginnen de werkdag thuis en vertrekken later naar kantoor, waardoor het verkeer zich beter spreidt. Aan het einde van de werkdag, tussen vijf en zes uur, gaan forenzen juist weer massaal tegelijk de weg op.

In de zomer is het ook vaak druk in Den Haag met verkeer. Zo staat er regelmatig een flinke file naar het strand in Scheveningen:

0:44 Lange files richting strand Scheveningen

Groningen vormt een uitzondering op de landelijke trend. Daar nam de vertraging met bijna 25 procent af ten opzichte van 2024. Volgens de onderzoekers komt dat waarschijnlijk door het afronden van werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg en de oplevering van het vernieuwde knooppunt Julianaplein, waarmee belangrijke knelpunten zijn opgelost. Ook in Arnhem en Nijmegen was sprake van een lichte daling, maar in veertien andere steden nam de reistijd toe.

Traagste autostad

Amsterdam blijft ondanks het verlies van de koppositie de traagste autostad van Nederland. Dat heeft vooral te maken met de maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. De gemiddelde snelheid ligt er onder de 23 kilometer per uur. In Den Haag rijden automobilisten gemiddeld ruim 25 kilometer per uur, terwijl Nijmegen met meer dan 28 kilometer per uur het snelst is.

In internationaal perspectief valt de Nederlandse verkeersdrukte overigens mee. Den Haag staat wereldwijd op plek 81. Mexico-Stad voert de lijst aan met een vertraging van 76 procent, gevolgd door het Indiase Bengaluru. In het Colombiaanse Barranquilla ligt de gemiddelde snelheid zelfs op slechts 16,4 kilometer per uur.