Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Drukke avondspits: ruim 1000 kilometer file op de weg

Drukke avondspits: ruim 1000 kilometer file op de weg

Verkeer

Vandaag, 18:24

Link gekopieerd

Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat is het deze dinsdag erg druk tijdens de spits. Waar er normaal gesproken zo'n 600 tot 700 kilometer file staat, is dat nu al meer dan 1000 kilometer. Grote ongelukken blijven vooralsnog uit en er zijn geen files die langer dan een uur duren.

Maar hoe kan het dan dat er zoveel file staat? Volgens een woordvoerder van de ANWB komt dat door het 'gewone' woon-werkverkeer in combinatie met de regen. De meeste files staan in de Randstad, rond de vier grote steden.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.