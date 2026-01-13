Drukke avondspits: ruim 1000 kilometer file op de weg

Volgens de ANWB en Rijkswaterstaat is het deze dinsdag erg druk tijdens de spits. Waar er normaal gesproken zo'n 600 tot 700 kilometer file staat, is dat nu al meer dan 1000 kilometer. Grote ongelukken blijven vooralsnog uit en er zijn geen files die langer dan een uur duren.

Maar hoe kan het dan dat er zoveel file staat? Volgens een woordvoerder van de ANWB komt dat door het 'gewone' woon-werkverkeer in combinatie met de regen. De meeste files staan in de Randstad, rond de vier grote steden.