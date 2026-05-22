Buurtbewoners GelreDome klaar met verkeersoverlast door concerten Suzan & Freek

Verkeer

Gisteren, 23:12

Rond het GelreDome klonk afgelopen weekend niet alleen muziek van Suzan & Freek, maar ook eindeloos getoeter. Bewoners van de wijken Kronenburg en Appelgaard zijn de verkeerschaos tijdens concertavonden helemaal zat.

Auto's parkeren massaal in Arnhemse woonwijken om parkeerkosten te ontwijken. Daardoor lopen straten vol en hebben zelfs hulpdiensten moeite om erdoor te komen. De overlast wordt volgens buurtbewoners versterkt doordat concertbezoekers elkaar op sociale media tips geven over plekken waar gratis geparkeerd kan worden.

Klachten over overlast zijn niet nieuw

Na jaren van klachten over verkeersoverlast tijdens concerten neemt de gemeente nu maatregelen. Zo geldt vanaf dit weekend een inrijverbod voor meerdere wijken rond het stadion. Ook zijn extra handhavers ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Veel buurtbewoners vrezen alleen dat het probleem zich daardoor naar andere wijken verplaatst.

Jeroen, voorzitter van buurtoverleg Kronenburg en Appelgaard, wil daarom dat verkeersveiligheid en leefbaarheid voortaan structureel worden meegenomen bij vergunningen voor grote evenementen. Hij heeft hierover een brief gestuurd naar de gemeente.

In de bovenstaande video legt burgemeester Ahmed Marcouch uit welke maatregelen er zijn genomen en vertelt Jeroen over de overlast in zijn wijk. Ook zie je in de video waar je wél kan parkeren tijdens de concerten.

Door Redactie Hart van Nederland

