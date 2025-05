Duizenden Nederlanders krijgen geld terug van RDW

De RDW heeft duizenden Nederlanders jarenlang gedupeerd, meldt De Telegraaf. Zo'n 6700 mensen hebben te veel betaald voor een geschorste camper of auto. Zij krijgen hun geld terug, en dat kan flink oplopen.

Het gaat om de periode tussen 1 januari 2014 tot 31 december 2024. Met name eigenaren van campers maken kans op een vergoeding, want de fout kwam voor bij auto's vanaf 3500 kilo die jonger zijn dan vijftien jaar. De RDW rekende daarvoor het normale tarief, terwijl ze vallen onder het lage tarief.

Het foutje heeft iedere schorser van een camper 58,95 euro per jaar gekost. Heb je dat ieder jaar sinds 2014 gedaan, komt dat dus neer op 589,50 euro.

Compensatie

Iedere weggebruiker die te veel geld heeft betaald wordt gecompenseerd. Als het goed is krijgt iedereen voor 1 juli bericht met informatie over het terugvorderen van je geld. De eerste 500 brieven zijn al verstuurd, aldus de RDW. Denk je dat je gedupeerd bent, maar heb je tegen die tijd nog geen brief? Neem dan zelf even contact op met de RDW.