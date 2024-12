Campers vliegen de deur uit, 2024 op een na beste jaar ooit

De verkoop van nieuwe campers in Nederland is tot en met november met 11 procent gestegen naar 2413 stuks, zo meldt brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI). Naar verwachting komen er in december nog ongeveer zestig registraties bij. Daarmee lijkt 2024 op weg naar het op een na beste jaar ooit voor de sector. Alleen in 2021, tijdens de coronapandemie, werden er meer campers verkocht, namelijk ruim 3000 exemplaren.

De verkoop van campers mag dan stijgen, de prijzen ervan gaan ook omhoog. Daarover zie je meer in bovenstaande video.

De populairste campermerken zijn Adria, Hymer en Knaus. Vrijwel alle nieuwe campers rijden op diesel. Inmiddels telt Nederland meer dan 200.000 geregistreerde kampeerauto's, een verdubbeling ten opzichte van acht jaar geleden.

'Kamperen populair'

Ook de verkoop van caravans zit in de lift. Dit jaar zijn er ruim 6 procent meer caravans verkocht, wat neerkomt op bijna 7000 exemplaren. Hiermee komt het totaal aantal caravans in Nederland op meer dan 422.900 stuks. "De jarenlange, geleidelijke daling in het aantal caravans, veelal ten gunste van de groei in campers, is nu echt ten einde gekomen. Het totaal groeit zelfs weer en dat kenmerkt de populariteit van kamperen", aldus KCI-voorzitter Roel Reineman.

Volgens Reineman is er ook een opvallende vraag naar oudere caravans. "Voorheen werden deze gesloopt of geëxporteerd. Nu is daar ook binnen Nederland gewoon weer heel veel vraag naar", zegt hij.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP