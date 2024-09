Drukke avondspits op Nederlandse wegen door regen en harde wind

Na een onstuimige dag verdwijnen de buien vrijdagavond geleidelijk richting het zuidoosten van het land, meldt Weeronline. Toch is de vrijdagavondspits erg druk: op het hoogtepunt stond er vrijdag volgens de ANWB 830 kilometer file.

Inmiddels neemt de verkeersdruk iets af, maar rond 17.15 uur was er nog steeds 760 kilometer file op de A- en N-wegen. Ter vergelijking: normaal gesproken staat er op het drukste moment op vrijdag in deze periode van het jaar gemiddeld 520 kilometer file, aldus de ANWB.

Het is overal in het land druk, meldt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie, met het zwaartepunt in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. Op de A20 tussen Gouda en Hoek van Holland zorgde een ongeluk voor vertragingen van meer dan een uur. Hoewel de weg inmiddels is vrijgegeven, blijft er sprake van vertraging.

Code geel

In de meeste delen van Nederland is code geel inmiddels opgeheven. Echter, in de provincie Groningen en op de Waddeneilanden blijft code geel van kracht, en wordt extra voorzichtigheid aangeraden.

Ook rond Utrecht is het verkeer vastgelopen, volgens Rijkswaterstaat. Door een pechgeval op de A12 bij Bunnik is de spitsstrook in de richting van Arnhem afgesloten.

ANP