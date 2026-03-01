Volg Hart van Nederland
Danny crashte met ouders op dodenweg N34 en vecht nu voor rijbaanscheiding

Verkeer

Vandaag, 23:20

De N34 is een levensgevaarlijke weg en deze moet snel veiliger worden. Dat stelt de 30-jarige Danny Kolthof uit Groningen. Hij heeft er een goede reden voor om dat te zeggen, want vorig jaar raakte hij en zijn ouders zwaargewond bij een frontale botsing op deze provinciale weg bij Zuidlaren.

Zijn moeder lag maanden in het ziekenhuis en heeft nog altijd veel last. Vader brak vijf ribben. En zelf brak hij zijn heup op drie plekken. Een ongeluk zit in een enorm klein hoekje, want volgens Danny is één moment van onoplettendheid op de weg die geen fysieke scheiding heeft, genoeg voor een catastrofe.

Hoognodig

Hij pleit daarom voor een afscheiding tussen de rijbanen, liever gisteren dan vandaag. Het is volgens de Groninger echt hoognodig, want sinds het ongeluk zijn er helaas opnieuw slachtoffers gevallen.

Het verhaal van Danny én wat de provincie doet om de weg veiliger te maken, zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

