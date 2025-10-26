Terug

Grote objecten op A28 gegooid, meerdere auto's met schade: 'Schrik zit er goed in'

Verkeer

Vandaag, 16:31 - Update: 37 minuten geleden

Op de A28 ter hoogte van Rouveen bij Meppel zijn spullen op auto's gegooid, waarschijnlijk vanaf een viaduct. Het gevaarlijke incident gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens een correspondent lag de snelweg bezaaid met 'grote objecten'. Meerdere auto's die op de snelweg reden, raakten beschadigd. Minstens twee auto's zijn weggesleept, zoals te zien is in de video bovenaan.

De eerste meldingen kwamen zondag rond 00.15 uur binnen. De NOS meldt dat volgens de politie bestuurders manoeuvres moesten uitvoeren om de "brokstukken" te omzeilen. Het zou nog niet duidelijk zijn of de schade aan auto's is gekomen door de voorwerpen of bijvoorbeeld door ongelukken toen automobilisten die voorwerpen probeerden te ontwijken.

Volgens een correspondent ter plaatse moesten twee rijstroken worden afgesloten en zagen enkele automobilisten zich genoodzaakt hun voertuig langs de kant van de weg te zetten. 'Voor zover bekend raakte niemand gewond, maar de schrik onder de betrokkenen zit er goed in.'

Dashcambeelden

De politie vermoedt dat de voorwerpen van een viaduct zijn gegooid: “Onze collega’s gaan vandaag verder met het onderzoek om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren en wie erbij betrokken zijn geweest”, laat een woordvoerder aan de correspondent ter plaatse weten.

De politie roept getuigen op zich te melden. “Heeft u iets gezien of beschikt u over dashcambeelden? Of heeft u camerabeelden uit de omgeving waarop iets verdachts te zien is? Neem dan alstublieft contact met ons op."

Foto: persbureau Meter

Door Redactie Hart van Nederland

