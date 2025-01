Dit weekend naar Schiphol? NS waarschuwt voor werkzaamheden

De NS waarschuwt voor werkzaamheden komend weekend rond Amsterdam en Schiphol. Bij de luchthaven wordt van vrijdag tot en met maandag 13 januari aan het spoor gewerkt, waardoor er minder sporen beschikbaar zijn. Daardoor rijden er minder treinen, en vertrekken treinen op station Schiphol ook van andere sporen.

Afgelopen weekend waren er ook problemen op Schiphol met de treinen door een defecte bovenleiding, is te zien in bovenstaande video.

Omreizen

Tussen Amsterdam Muiderpoort en Weesp zijn zaterdag en zondag ook werkzaamheden. Daardoor rijden er op die dagen bijna geen treinen op dit traject, aldus de NS. Reizigers kunnen omreizen via Duivendrecht en krijgen het advies om vooraf een reisplanner te bekijken.

Spoorbeheerder ProRail werkt het hele jaar aan het spoor en aan stations in Amsterdam en omgeving. Ook in het laatste weekend van januari en in de eerste twee weekenden van februari rijden er veel minder treinen van en naar Schiphol. Volgend weekend ligt het treinverkeer tussen Haarlem en Amsterdam Sloterdijk stil door werkzaamheden.

Bovenleiding

Het treinverkeer van en naar Schiphol lag afgelopen zondag ook plat. Toen reden er geen treinen van, naar en via de luchthaven nadat de bovenleiding stuk was gegaan. Pas 's avonds kon de dienstregeling er weer worden hervat, maar toen reden er ook nog minder treinen dan gebruikelijk.

ANP