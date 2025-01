Bovenleiding Schiphol weer gerepareerd: treinverkeer hervat

Het treinverkeer rond Schiphol is in de nacht van zondag op maandag weer volledig hervat. De NS meldde omstreeks 02.00 uur dat de defecte bovenleiding, die zondag voor grote verstoringen zorgde, gerepareerd is. Reizigers kunnen maandagochtend weer op een normale dienstregeling rekenen.

Zondagmiddag kwamen de treinen rond Schiphol volledig stil te liggen. Pas later op de dag werd het treinverkeer mondjesmaat hervat. ProRail dacht aanvankelijk dat de reparatie pas maandagochtend om 05.00 uur klaar zou zijn, maar technici wisten het werk eerder af te ronden.

Lange rijen bij taxistandplaats

Ondertussen zagen reizigers zich genoodzaakt om alternatieve vervoersmiddelen te zoeken. Er stonden al snel lange rijen bij de taxistandplaats van Schiphol. Ondanks de situatie bleef de drukte op andere plekken redelijk beperkt.

De storing in de bovenleiding viel samen met problemen door het winterse weer. Vluchten van en naar Schiphol hadden zondag te maken met vertragingen en annuleringen. Reizigers moesten daardoor geduld hebben, zowel op het spoor als in de lucht.