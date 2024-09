Kapotte bovenleiding Schiphol ontregelt treinverkeer: hier merk je de gevolgen

Reizigers moeten ook woensdagochtend nog rekening houden met minder treinverkeer rond Schiphol. Twee op de drie treinen op de trajecten die via Schiphol lopen, rijden niet. Dat komt doordat dinsdagavond een bovenleiding en trein stuk gingen op het traject tussen Schiphol en Hoofddorp.

Een woordvoerder van de NS zegt dat er nog wel treinverkeer mogelijk is in alle richtingen. "Op elk station waar normaal wordt gestopt, stoppen de treinen nu ook, en vanaf elk station kun je op Schiphol komen, maar het is wel langer wachten helaas."

Begin dit jaar waren er veel problemen met het treinverkeer op Schiphol. Er ontstond grote drukte bij de bussen:

1:55 Chaos op Schiphol vanwege staking

Door de problemen kan een deel van de sporen niet worden gebruikt. De NS geeft op de eigen website aan te verwachten dat de problemen woensdag rond 11.00 uur voorbij zijn. "Dat is de prognose die ProRail nu afgeeft. Of dat gehaald gaat worden, is moeilijk om te zeggen", aldus de woordvoerder.

Gevolgen

De problemen hebben gevolgen voor alle trajecten die via Schiphol lopen, zegt de woordvoerder. "Maar op al die trajecten rijden wel treinen, ongeveer een derde van wat er normaal rijdt." Hoeveel reizigers worden getroffen door de problemen, weet de woordvoerder niet precies. "Schiphol is een belangrijke bestemming, maar is ook een belangrijke route. Niet alle treinen die via Schiphol lopen zijn nodig om Schiphol bereikbaar te houden."

De problemen hebben gevolgen voor treinen van en naar onder meer Leiden, Lelystad Centrum, en Rotterdam Centraal die via Schiphol rijden. De internationale trein naar Parijs en Londen wordt omgeleid via een andere route en de trein van Brussel rijdt niet verder dan Rotterdam, vanaf waar mensen kunnen overstappen op andere treinen. De trein naar Brussel vertrekt ook vanaf Rotterdam.

De woordvoerder adviseert mensen die door de problemen lang moeten wachten te kijken of ze kunnen omreizen. "Misschien met een extra overstapje."

ANP