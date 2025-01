Dit is waarom rijden in een gekleurde auto voordeliger kan zijn

Wellicht dat het je de afgelopen tijd is opgevallen dat er steeds meer kleurrijke auto's op de weg rijden. Opvallende kleuren zijn namelijk steeds populairder geworden onder automobilisten, meldt het AD. Desondanks is nog altijd driekwart van de verkochte auto's zwart, wit of grijs. Maar wist je dat een kleurrijke auto juist meer financiële voordelen kan hebben?

Rood, groen, zwart... Joop had zijn oldtimers in allerlei kleuren. Na een halve eeuw verzamelen nam hij in december afscheid van zijn indrukwekkende collectie klassieke auto’s, zo is te zien in bovenstaande video.

De kleuren zwart, wit en grijs waren onder autokopers in 2024 iets minder populair dan een jaar eerder. 76 procent van alle auto’s die in Nederland in 2024 nieuw werden verkocht, waren zwart, wit of grijs gekleurd. Dat blijkt uit cijfers van Kenteken.tv. In 2023 en 2022 waren deze kleuren nog goed voor respectievelijk 77,7 en 76,5 procent. Dat betekent dat 2024 het kleurrijkste autojaar in jaren is geweest.

Autokopers die wel voor een opvallende kleur kiezen, nemen het vaakst een blauw voertuig. Deze populaire kleur was in 2024 goed voor 11,5 procent van de verkochte auto’s, terwijl dat in 2023 nog 11,1 procent was. Ook de kleur rood neemt in populariteit toe en stijgt van 4,6 naar 5,6 procent. De kleur groen wordt ook steeds populairder: 4,5 procent in plaats van 3,9 procent.

Kleurrijke auto's voordeliger

De kleur van je auto kan bepalend zijn voor de prijs van je autoverzekering. Zo betaal je bij sommige verzekeraars meer premie voor een auto met een donkere kleur, omdat deze minder opvalt in het verkeer en het risico op ongelukken daarom groter is. Het rijden van een auto met een opvallende kleur kan dus een stuk voordeliger zijn.