Check je fietslamp: verkeerd afgesteld kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwt ANWB

Pak je vandaag je fiets, check dan eens je fietsverlichting. Die kan té fel zijn, en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de ANWB onder haar leden. Bijna twee op de drie ondervraagden zegt regelmatig verblind te worden door de lampen van tegemoetkomende fietsers. Vooral automobilisten en fietsers zelf hebben er last van, maar ook voetgangers merken het verschil.

De ANWB noemt dat zorgwekkend en wil dat de regels over fietsverlichting worden gemoderniseerd. De huidige wet stamt nog uit de tijd van dynamo's, terwijl moderne ledlampen een stuk feller zijn. Volgens de bond kan verblinding ervoor zorgen dat mensen tijdelijk minder goed zien en daardoor het overzicht in het verkeer verliezen.

Fietsersbond en VVN herkennen klachten

Ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland herkennen de klachten over verblindende fietslampen. Vooral bij e-bikes en fatbikes is het afstellen lastig, omdat de lampen vaak vast op het frame zitten. Beide organisaties willen strengere regels en duidelijke grenzen voor hoe fel fietsverlichting mag zijn.

Daarnaast roepen ze fietsers op om hun verlichting goed te richten: het licht hoort op het fietspad te schijnen, niet in de ogen van tegenliggers. Regelmatig controleren of de lampen nog goed staan, blijft belangrijk.

De ANWB wijst er bovendien op dat veel fietsers knipperende lampjes gebruiken, terwijl dat volgens de wet niet mag. Om mensen bewust te maken van goede fietsverlichting start eind oktober opnieuw de landelijke campagne Aan.