Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Check je fietslamp: verkeerd afgesteld kan levensgevaarlijk zijn, waarschuwt ANWB

Verkeer

Vandaag, 08:14 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Pak je vandaag je fiets, check dan eens je fietsverlichting. Die kan té fel zijn, en dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de ANWB onder haar leden. Bijna twee op de drie ondervraagden zegt regelmatig verblind te worden door de lampen van tegemoetkomende fietsers. Vooral automobilisten en fietsers zelf hebben er last van, maar ook voetgangers merken het verschil.

De ANWB noemt dat zorgwekkend en wil dat de regels over fietsverlichting worden gemoderniseerd. De huidige wet stamt nog uit de tijd van dynamo's, terwijl moderne ledlampen een stuk feller zijn. Volgens de bond kan verblinding ervoor zorgen dat mensen tijdelijk minder goed zien en daardoor het overzicht in het verkeer verliezen.

Fietsersbond en VVN herkennen klachten

Ook de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland herkennen de klachten over verblindende fietslampen. Vooral bij e-bikes en fatbikes is het afstellen lastig, omdat de lampen vaak vast op het frame zitten. Beide organisaties willen strengere regels en duidelijke grenzen voor hoe fel fietsverlichting mag zijn.

Daarnaast roepen ze fietsers op om hun verlichting goed te richten: het licht hoort op het fietspad te schijnen, niet in de ogen van tegenliggers. Regelmatig controleren of de lampen nog goed staan, blijft belangrijk.

De ANWB wijst er bovendien op dat veel fietsers knipperende lampjes gebruiken, terwijl dat volgens de wet niet mag. Om mensen bewust te maken van goede fietsverlichting start eind oktober opnieuw de landelijke campagne Aan.

Door ANP

Lees ook

Aansluiten! Drukte op de weg door begin herfstvakantie
Aansluiten! Drukte op de weg door begin herfstvakantie
ANWB waarschuwt voor files en afsluitingen rond herfstvakantie
ANWB waarschuwt voor files en afsluitingen rond herfstvakantie

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.