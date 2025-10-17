Aansluiten! Drukte op de weg door begin herfstvakantie

Het is deze vrijdagmiddag drukker dan gebruikelijk op de wegen in het oosten en zuiden van het land, meldt de ANWB. Vrijdagmiddag begint de spits altijd iets vroeger, maar deze week speelt ook het begin van de herfstvakantie in de regio's Noord en Midden een rol, denken de verkeersspecialisten.

Op de wegen vanaf Utrecht naar het zuiden zijn de dagelijkse files langer dan gebruikelijk. Op de A2 naar Den Bosch ben je momenteel ruim een uur langer onderweg. Dit komt omdat er ook een ongeluk is gebeurd bij Zaltbommel. Ook richting Breda is het druk. Het gaat om werkverkeer in combinatie met vakantiegangers, aldus een ANWB-woordvoerder.

Ook bij de Duitse grens is het druk, mogelijk mede doordat in Duitsland op sommige plekken de vakantieperiode juist afloopt en mensen terugreizen die kant op. Op de A12 vanuit Arnhem staat een file met een half uur vertraging tot gevolg en op de A1 vanuit Hengelo richting het oosten staat het ook vast, zegt de woordvoerder. Ook de grenscontroles die nog steeds gelden, dragen bij aan de files.