ANWB waarschuwt voor files en afsluitingen rond herfstvakantie

Terwijl de herfstvakantie deze week in het zuiden afloopt, begint de vakantie voor de regio Noord en Midden. Volgens de ANWB wordt het donderdag- en vrijdagmiddag daarom extra druk op de weg, mede door woon-werkverkeer, werkzaamheden en grenscontroles.

De meeste files ontstaan vrijdag rond het middaguur, vooral in Gelderland, Noord-Brabant en het midden van het land. De piek ligt rond 16.30 uur.

Duitse grens

Wie richting Duitsland reist, kan oponthoud verwachten bij Oud-Dijk en De Lutte. In Nederland zijn meerdere snelwegen dit weekend deels afgesloten, waaronder de A4, A10, A27, A17 en A59. Ook bij de Belgische grens richting Geleen is een deel van de weg dicht.

In België en Duitsland zijn er eveneens afsluitingen, onder meer rond Antwerpen, bij Maasmechelen en op snelwegen richting München, Duisburg en Düsseldorf. Het volledige overzicht van wegafsluitingen en vertragingen is te vinden op de website van de ANWB.