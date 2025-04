Chaos op de weg: paasdrukte zorgt nu al voor 700 km file

De traditionele paasdrukte is alweer goed op gang gekomen, meldt de ANWB op X. Met het Paasweekend voor de deur stond er vrijdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur al bijna 700 kilometer file. De verwachting is dat de drukte op de weg ook de rest van de middag zal aanhouden.

Op op Schiphol is het topdrukte vanwege het naderende Paasweekend, zo is te zien in bovenstaande video.

Met name op de A2 is het erg druk: daar staat meer dan 100 kilometer file. Volgens de website van de ANWB is het ook druk op de A58 (meer dan 64 kilometer file) en de A12 (meer dan 50 kilometer file). Verder staat er ongeveer 43 kilometer file op de A50, en op de A1, A4 en A27 is dat iets meer dan 30 kilometer.

In totaal worden maar liefst 101 files gemeld. Op de meeste wegen gaat het om files van zo'n 10 tot 20 kilometer.